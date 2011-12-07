В КФУ отменили выпускные из-за коронавируса

Руководство КФУ приняло решение не проводить выпускные вечера, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе вуза.

«Торжественные вручения дипломов состоятся в плановом режиме. Каждая учебная группа получит дипломы в специально установленное время. Массовых вручений не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане пока не планируют снимать существующие ограничения, поскольку уровень коллективного иммунитета еще недостаточный.

Напомним, сейчас в республике запрещена работа ночных заведений, а также существует ограничения по массовым мероприятиям — не более 100 человек в помещении, и по наполняемости концертных залов.