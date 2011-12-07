«Учреждения не умеют работать с людьми»: как городские власти хотят окультурить казанцев

Учреждения культуры привлекательны лишь для 30% жителей Казани

Азат Абзалов рассказал, что в начале 2020 года было проведено самое масштабное исследование в сфере культуры, которые когда-либо проходили в российских городах. Проект называется «Аудит культурной жизни Казани».

«Нам повезло успеть собрать основные данные до апреля 2020 года, благодаря чему мы получили данные по спросу без искажения от режима самоизоляции. С помощью аудита мы стремились измерить реальный спрос казанцев на существующую в городе культурную инфраструктуру и выявить возможности для её развития. Во время исследования были подробно изучены 38 государственных муниципальных учреждений культуры и некоторых негосударственных институций», — рассказал спикер.

Общегородской опрос показал, что спрос на культурную инфраструктуру Казани был в целом не высокий. Казанцев в основном интересуют обновленные парки и скверы, а также набережные, а вот учреждения культуры привлекательны лишь для 30% жителей. Особенно низок интерес к учреждениям культуры у молодёжи. Только 17% казанцев в возрасте от 18 до 25 лет посещают театры, музеи, выставки или концерты.

Молодые казанцы предпочитают проводить свободное время дома, при этом там они делают то же самое, что они могли бы делать в библиотеках, музеях и кинотеатрах. Большинство молодежи смотрит кино в интернете и общаются с друзьями в мессенджерах. Причем, что интересно, в Вахитовском районе города, который насыщен культурной инфраструктурой в разы больше, домашний досуг выбирают больше 39% казанцев, а в других районах столицы РТ такой выбор делают больше 50% опрошенных.

«В целом мы видим, что большинству молодых жителей города учреждения культуры пока не интересны или их просто нет, а анализ коммуникации самих учреждений позволяет предположить, что это происходит потому, что они не умеют говорить с молодежью на понятном им языке и интересные им темы», — отметил Азат Абзалов.

В Казани закроют библиотеки и музеи?

Исследование также показало, что популярность разных видов учреждения культуры среди казанцев не зависит от количества таких учреждений, так в конце 2019 года театры и концертные площадки были существеннее популярнее более многочисленных музеев и библиотек.

«Значит ли это, что театры и концерты — более актуальный тип учреждений, и может быть, надо закрыть библиотеки и открывать только театры? Дело не совсем в этом. Если посмотреть на данные по другим городам, то там картина популярности может быть другая, например, в Москве музеи и галереи заметно обгоняют по популярности театры. А в США самым популярным учреждением в 2019 году были библиотеки, американцы посещали их даже чаще, чем театры. Наш собственный пример — это Нацбиблиотека. Когда она открылась в новом здании, ее залы наполнились с первого дня казанцами всех возрастов, хотя эту же библиотеку в доме имени Ушковой в течение полугода посещали лишь 1%, и подавляющее большинство приходило туда смотреть на интерьеры особняка, а не за библиотечными услугами», — подчеркнул Абзалов.

Кроме того, по данным исследования также 45% казанцев не посетили ни одного учреждения культуры — у них нулевая культурная активность. Для сравнения — среди москвичей нулевая культурная активность у 35% горожан. В Казани среди мужчин в полтора раза больше людей с нулевым уровнем культурной активности, чем среди женщин. Лишь 12% жителей города посещают хотя бы раз за полгода 3 или более разных типов учреждений культуры.

«Сами казанцы чаще всего говорят, что активно участвовать в культурной жизни города им мешает нехватка времени или денег. Однако исследование показывает, что люди просто делают выбор в пользу других практик — это следствие недостатка качественных предложений в сфере культуры или отсутствие привычки посещать такие места», — сказал Абзалов.

Факты, собранные в исследовании, говорят о том, что популярность учреждений зависит не от его типа, а от качества его предложения. Когда учреждения культуры представляют казанцам пространство и услуги по современным стандартам качества, то у казанцев возникает большой спрос на них, заявил Абзалов.

Как выйти из ситуации?

Абзалов отметил, что с одной стороны, аудит дал безрадостную картину текущего спроса и показал, что потенциал культурной инфраструктуры города недоиспользован, но, с другой стороны, выводы и рекомендации исследования говорят, что власти города могут эту картину кардинально изменить.

Чтобы повысить интерес к учреждениям культуры, важно принять следующие меры:

— Продолжить обновлять культурную инфраструктуру, при этом обновлять не только пространства, но создавать актуальные форматы работы;

— Учреждениям города предстоит научиться общаться с «живыми» людьми: исследование показало в среднем низкое качество ведения социальных сетей, сайтов с формальными и неграмотными текстами, а также афишами и объявлениями, некорректное общение с посетителями;

— Низкая обеспеченность спальных районов культурно-досуговой инфраструктурой влияет на спрос, эта проблема усугубляется работой общественного транспорта, на который активно жаловались казанцы в фокус- группах.

— Необходимо победить кадровый голод в учреждениях культуры: исследование показало, что сфера культуры не привлекательна как место работы, вакансий крайне мало, ротация невысокая, сильных наставников не хватает, а зарплаты низкие;

— Для небольших учреждений культуры необходимо задавать высокие стандарты, как работы, так и системы коммуникаций вокруг нее.

«Для решения этой проблемы мы планируем создать Городской Центр компетенций, призванный помогать учреждениям культуры на высоком профессиональном уровне вести работу в части продюсирования крупных мероприятий, разработки собственного дизайна, маркетинговых инструментов, консультирование по вопросам авторского права, обучающих программ повышения квалификации, помощь в поиске кадров», — заявил Абзалов.

Мнение журналиста и блогера Альберта Бикбова, автора Телеграм-канала bikbov.guru:

— Похоже, кто-то не догадывается о существовании «пирамиды Маслоу», согласно которой человек сначала удовлетворяет базовые жизненные потребности (еда, кров, секс и т. д.) и только потом обращает внимание на высокие материи. Реальные доходы населения не растут уже больше десяти лет, цены на всё растут с бешеной скоростью, жилье стало по сути недоступным для большинства казанцев. Это не казанцы такие дремучие, что, вымотавшись до изнеможения в попытках прокормить себя и близких, сидят дома «забухивают» усталость и смотрят сериал. Вместо того, чтобы надеть фрачную пару, заказать ландо и ехать в консерваторию на Стравинского. Жизнь такая — прокормиться все труднее и труднее. Вот о чём нужно думать чиновникам. А не о «порталах» и «хороших манерах» у мастеров культуры.