Ирина Волынец: Нужно закрыть микрофинансовые организации, которые пользуются неграмотностью людей

Необходимо запретить деятельность микрофинасовых организаций, которые пользуются финансовой неграмотностью людей и выдают им деньги под огромный процент. Такое мнение выразила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Я также считаю, здорово, что Президент выступил с инициативой о кредитной политике, а именно о том, что нельзя списывать прожиточный минимум с карт даже у тех граждан у которых есть долги. Я считаю, что необходимо эту инициативу расширить и дополнить пунктом о запрете работы микрофинансовых кредитных организаций на территории России, где процент выдачи денег превышает регламент, который установлен Центробанком», — сказала Волынец.

Она подчеркнула, что часто сталкивается с такими ситуациями, когда такие организации пользуются финансовой неграмотностью людей, которые приходят за помощью.

«Я как Уполномоченный по правам ребенка в РТ часто сталкиваюсь с ситуациями, когда семью с детьми выгоняют из единственного жилья за долги, которые возникают в следствии того, что в этих организациях высокие проценты за пользование кредитом. Они пользуются финансовой неграмотностью наших граждан и их плохим финансовым положением, я считаю, что эти организации злоупотребляют положением людей для того чтобы отнять у них последнее имущество, которое есть. Нужно устанавливать предел по проценту кредита и закрывать такие организации, которые этот предел превышает. Нужно не только поддержать Президента, но и расширить его инициативу», — отметила Ирина Волынец.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, который согласно которому запрещается снимать деньги с граждан, чей доход ниже прожиточного минимума.