Брак без штампа в паспорте: риелторы опасаются проблем при сделках

Впрочем, это не единственное изменение в законодательстве. Теперь россиянам нет необходимости указывать в паспорте сведения о ранее выданных паспортах, в том числе и загранпаспортах. Обязательными остаются только отметки о воинском учете и регистрации по месту жительства.

Все эти данные граждане могут указывать по желанию, за ними закрепляется право выбора. Стоит заметить, что в былые годы паспорта СССР и РФ содержали больше сведений о гражданах, например, группа крови и национальность. Последняя графа вновь может вернуться в главный документ россиян. Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на прошлой неделе выступил с соответствующей инициативой.

Ряд экспертов уже выступили с критикой постановления об отмене обязательного штампа о гражданском состоянии. По их мнению, это может вызвать определенные сложности и конфликтные ситуации.

Так, в некоторых случаях требуется подтверждение статуса близкого родственника. Например, чтобы попасть к супругу в отделение реанимации. В отсутствие штампа в паспорте подтвердить это придется другим документом. И фотографии, скажем, свидетельства о браке, может оказаться для этого недостаточно. Стопроцентную гарантию в таком случае дает только нотариально заверенная копия документа или его оригинал.

Брак и недвижимость

Однако куда сильнее бьют тревогу специалисты рынка недвижимости.

«Теперь штамп о регистрации или расторжении брака стал необязательным. Это личное право гражданина — ставить отметку или нет. Стоит заметить, что это создает определенные сложности при оформлении сделок с недвижимостью и потребует дополнительных проверок. При продаже недвижимости необходимо согласие супруга, в противном случае сделка может быть оспорена в течение года. Более того, в сложившихся обстоятельствах возможны и случаи мошенничества. Один из супругов может умышленно продать недвижимость без согласия супруга, а другой оспорить сделку в суде», — считает глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Штамп в паспорте позволял довольно легко узнать о гражданском состоянии человека, отмечает он, при том, что третьи лица за такой информацией в органы ЗАГС не имеют права обращаться. Савельев говорит, что в случае отмены записи в паспорте необходимо создать реестр с информацией о гражданском состоянии собственников недвижимости по аналогии с реестром нотариально оформленных доверенностей.

Юрист Руслан Галиуллин считает, что отметки в паспорте все-таки имеют важное значение.

«Раньше их было больше, и это не было лишено смысла. Так, например, графа „национальность“, играющая важную роль в определенных ситуациях, — рассуждает Галиуллин. — У некоторых малых народностей есть преференции в плане охоты и рыбалки на территориях их проживания, которые для них, например, являются традиционными и основными промыслами для обеспечения своего существования. Поэтому указание в паспорте национальности важно для них».

Брак, проверенный годами и специалистами

Недвижимость, приобретенная в браке, является совместным имуществом даже в тех случаях, когда она была оформлена только на одного из супругов. Исключением здесь являются только безвозмездные сделки, такие как дарение и передача в наследство. При продаже недвижимости в отсутствие штампа о браке в паспорте потребуются дополнительные проверки гражданского состояния продавца.

«Основная сложность здесь — дополнительные проверки. При отсутствии штампа о браке в паспорте продавца недвижимости нужно будет обращаться в загс — там можно получить справку об отсутствии регистрации брака. Продавец может выступить против оформления такой справки, ведь это требует временных и денежных затрат. Однако стоит сразу обращать внимание на подобные отказы от предоставления документа. В худшем случае сделка будет признана недействительной, ведь скрытый супруг согласия на сделку не давал», — отмечает руководитель юридического отдела АН «Флэт» Олег Веретенников.

Супруг, без ведома которого была продана недвижимость, может оспорить сделку. Все это не только добавит работы риелторам и нотариусам, но также может спровоцировать активность мошенников на рынке недвижимости.

При этом сложности возникнут и у тех граждан, кто никогда не состоял в браке. Ведь теперь им это придется подтвердить нотариально.

Что касается детей, то тут сложностей практически нет. Основной риск здесь — это использование маткапитала при покупке квартиры. Но это можно легко проверить, запросив справку о состоянии лицевого счета в личном кабинете Пенсионного фонда РФ.

Кстати, детей и раньше необязательно было вписывать в паспорт — некоторые люди этим пользовались и не делали этого для того, чтобы не показывать их как иждивенцев при оформлении ипотеки.