Основатель компании «Финико» Кирилл Доронин просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за беременности жены. Об этом он заявил во время заседания в Вахитовском суде.

«Я достаточно часто живу в Москве, а до этого мы с женой жили долгое время в Сочи. Она сейчас беременна и там нас не устроило медицинское обслуживание, соответственно, мы переехали в Москву и там она должна родить. Поэтому, когда я приезжаю в Казань, я заселяюсь в гостиницу. Бываю я здесь чаще и остаюсь на 2-3 дня», — объяснил в суде Доронин свою просьбу.

Также он признал, что является гражданином Турции, а по паспорту его зовут Онур Намик. У него есть недвижимость в этой стране.