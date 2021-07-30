Кирилл Доронин в суде подтвердил свое турецкое гражданство

Основатель «Финико» в суде подтвердил свое турецкое гражданство.

Кирилла Доронина привезли в Вахитовский суд Казани. Сегодня ему должны вынести меру пресечения.

Отвечая на вопросы судьи при установлении личности, Кирилл Доронин подтвердил, что у него есть гражданство Турции. Зовут его в соответствии с данными турецкого паспорта Онур Намик.

Уголовное дело на Доронина по статье «Мошенничество» было возбуждено 28 июля. Основателя «Финико» задержали сегодня, 30 июля, в 10.15. Свою вину не признал, дал показания о своей непричастности, сообщил следователь ГСУ МВД по РТ. Он также отметил, что у Доронина изъяли турецкий паспорт.

В своем ходатайстве следователь попросил арестовать Доронина до 28 сентября, мотивируя тем, что у него есть гражданство Турции, и тем, что еще не установлен весь круг лиц, причастных с преступлению.

Информацией, что основатель компании «Финико», которую признали финансовой пирамидой, мог получить турецкое гражданство еще в середине июля поделился на своем Ютуб-канале основатель проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров.

В декабре 2020 года в связи с деятельностью компании Доронина МВД республики возбудило уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды» в отношении «неустановленных лиц». По версии ведомства, неустановленные лица в период с 1 июня 2018 по декабрь, представляясь сотрудниками «Финико», привлекали деньги жителей РТ, чтоб торговать на рынках акций, криптовалюты и др. Обещали они вкладчикам нереально высокие доходы.

В июне 2021 год ЦБ признал «Финико» пирамидой. В середине июля появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков.