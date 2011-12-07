Песков об олимпийской чемпионке из Казани: Такими нужно гордиться

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал героем казанскую фехтовальщицу Марту Мартьянову, забравшую золото в командном турнире рапиристок на Олимпиаде в Токио.

Напомним, в финале спортсменка получила травму ноги, но вернулась на площадку, чтобы помочь команде одержать победу.

Песков отметил олимпийских чемпионов и особенно спортсменку из Казани — Марту Мартьянову. «Настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — цитируют Пескова RT. после добавил, что «такими нужно гордиться».