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Песков об олимпийской чемпионке из Казани: Такими нужно гордиться

Представитель Кремля назвал Марту Мартьянову настоящим героем.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал героем казанскую фехтовальщицу Марту Мартьянову, забравшую золото в командном турнире рапиристок на Олимпиаде в Токио.

Напомним, в финале спортсменка получила травму ноги, но вернулась на площадку, чтобы помочь команде одержать победу.

Песков отметил олимпийских чемпионов и особенно спортсменку из Казани — Марту Мартьянову. «Настоящая девушка-герой, которая и дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — цитируют Пескова RT. после добавил, что «такими нужно гордиться».

КВ
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