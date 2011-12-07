Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сегодня в Казани появятся 4 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса

Работать они будут в тестовом режиме.

В Казани откроется еще 4 дополнительных пункта вакцинации от ковида, работать они будут в тестовом режиме. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В Казани будет работать еще 4 дополнительных пункта вакцинации, правда в тестовом режиме», — сказал спикер.

Располагаться они будут в ДК им. Ленина, а также культурных центрах «Московский», Залесный и «Сайдаш».

«Это определенное нововведение с точки зрения того, чтобы располагать пункты вакцинации именно в культурных центрах. Пункты вакцинации будут работать по графику работы домов культуры, посмотрим проявится ли интерес у населения, по результатам этой активности мы скорректируем время работы пунктов», — заключил Жаворонков. 

КВ
Лента новостей