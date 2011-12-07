Сегодня в Казани появятся 4 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса

В Казани откроется еще 4 дополнительных пункта вакцинации от ковида, работать они будут в тестовом режиме. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В Казани будет работать еще 4 дополнительных пункта вакцинации, правда в тестовом режиме», — сказал спикер.

Располагаться они будут в ДК им. Ленина, а также культурных центрах «Московский», Залесный и «Сайдаш».

«Это определенное нововведение с точки зрения того, чтобы располагать пункты вакцинации именно в культурных центрах. Пункты вакцинации будут работать по графику работы домов культуры, посмотрим проявится ли интерес у населения, по результатам этой активности мы скорректируем время работы пунктов», — заключил Жаворонков.