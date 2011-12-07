В Казани обсудили проблемы журналистики на форуме «Инфорум»

В церемонии его открытия приняли участие председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, председатель Союза журналистов РТ Ильшата Аминова, руководители и сотрудники республиканских СМИ.

«Союз журналистов РФ очень много работает для защиты журналистов, помощи коллегам. Очень рад, что мы возвращаемся к оффлайн встречам. Хотя и онлайн мы работали весьма эффективно. Многие элементы, разработанные за последний год, останутся в нашей деятельности» — отметил Владимир Соловьев.

«В эпоху коронавируса возрос интерес аудитории к традиционным СМИ. —У читателя есть запрос на информирование, на общение. Наша задача — находить механизмы и каналы для его удовлетворения», — подчеркнул Айдар Салимгараев.

«Хочу поблагодарить Союз журналистов РФ и Президента РТ Рустама Минниханова за то, что это мероприятие стало возможным. Сегодняшняя встреча во многом посвящена тому как важно уметь работать с интернетом, на разных площадках, форматировать свой материал в зависимости от того, где ты его размещаешь», — прокомментировал Ильшат Аминов.

Эксперты в ходе различных круглых столов, мастер-классов и дискуссий обсудили проблемы региональных СМИ в условиях пандемии, современные профессиональные и этические стандарты, новые тенденции на рынке и многое другое.

В тот же день Общественной палатой РТ был организован круглый стол «Новая журналистика: факт или вымысел?»

«Меня как профессионала беспокоит вопрос: почему население „подсело на информационную иглу“ негативных новостей. Любая информация в наше время мгновенно становится достоянием миллионов людей. На журналистах всегда была особая ответственность», — высказалась в начале встречи председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева

Также на улице Декабристов у здания «Татмедиа» была организована аллея «СМИшная улица», на которой ведущие издания республики презентовали свои новые проекты. Редакция «Казанских ведомостей» представила на ней промовыпуск газеты, распространяемый по средам бесплатно в общественных местах города.