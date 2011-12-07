В Минздраве РТ положительно оценили противоэпидемические меры на KazanSummit

Во время проведения KazanSummit - 2021 всех противоэпидемических мер оказалось достаточно для защиты гостей от коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«С точки зрения системы здравоохранения, мы говорим о нас, как для конечного потребителя всех этих мер оказалось абсолютно достаточно. Сегодня заключительный день KazanSummit и у нас все в этом плане стабильно. Организаторы больше молодцы, они предусмотрели каждый этап, мы с ними находимся в ежедневном контакте. У нас, как у медицинской службы вопросов к ним нет», — сказал Жаворонков.

С ним согласилась и руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева, по ее словам, предпринятых мер оказалось достаточно.

Напомним, что KazanSummit прошел в «Казань Экспо» с 28 по 29 июля.