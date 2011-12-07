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Задержанному основателю Finiko Доронину изберут меру пресечения в Вахитовском суде Казани

Начало процесса ожидают у здания суда представители СМИ.

Основателю компании «Финико» Кириллу Доронину изберет меру пресечения Вахитовский суд Казани. По неподтвержденным данным, его должны доставить в суд сегодня ближе к вечеру, однако официальных комментариев от МВД еще не поступало. 

Сейчас около здания суда дежурит большое количество журналистов, сообщает корреспондент «Казанских ведомостей» с места события. Компания, признанная ЦБ финансовой пирамидой, действовала во многих регионах России, поэтому освещать процесс к зданию суда прибыли представители федеральных изданий и телевизионных каналов.

О задержании Доронина стало известно сегодня днем. Практика показывает, что при обращении в суд органы следствия запрашивают для задержанного меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако окончательное решение остается за судом.

КВ
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