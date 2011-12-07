Жена основателя «Финико» Доронина владеет жильем в Иннополисе

Жена одного из основателей «Финико» Кирилла Доронина, арестованного сегодня на два месяца, владеет жильем в Иннополисе. Об этом он заявил во время заседания Вахитовского суда Казани.

«Когда я приезжал в Казань, я заселялся в гостиницу Luciano, либо находился в другой Palace by Tasigo. Сейчас я понимаю, что я здесь чаще, на два-три дня остаюсь. Соответственно, я и выбираю место, где у нас уже есть жилье — Иннополис», — сказал Доронин, отвечая на вопрос судьи.

Он также отметил, что у него нет недвижимости в Казани. Однако он владеет недвижимостью в Турции, которую приобрел год назад за 250 тыс. долларов.

Уголовное дело на Доронина по статье «Мошенничество» было возбуждено 28 июля. Сооснователя «Финико» задержали сегодня, 30 июля, в 10.15. Вину не признал, дав показания о своей непричастности, сообщил следователь ГСУ МВД по РТ. Он также отметил, что у Доронина изъяли турецкий паспорт.

Ранее стало известно, что Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя «Финико», является наряду с бывшим министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным совладельцем ООО «З-Сити». Никифоров вошел в число учредителей через принадлежащее ему ООО «Развитие Иннополиса». «Дочка» ООО «З-Сити» — ООО «З-Сити Техно», планирующее привлечь средства на застройку города Иннополис в Татарстане.

Однако сам экс-министр связи отрицает свою причастность к «Финико». В беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» он заявил, что ему неизвестно, чем именно занимается компания «З-Сити Техно». При этом он не имеет никакого отношения к ней. Более того, эта фирма никогда не занималась строительством объектов в Иннополисе, отметил Никифоров.