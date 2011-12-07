Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

80 тонн книг уже переехали в новое здание Национальной библиотеки РТ

Мы сообщали, что сегодня в Казани состоялось новоселье Национальной библиотеки РТ. Библиотека переехала в отреставрированное здание бывшего НКЦ «Казань».

Директор библиотеки Мадина Тимерзянова в интервью «Казанским ведомостям» рассказала, что на новое место перевезено 80 тонн книг. И это только часть библиотечных фондов. Перевозить книги начали в минувшую субботу. Помогали строители, грузчики, сотрудники библиотеки, их друзья, знакомые.  

Напомним, Национальная библиотека станет не просто библиотекой, а центром общения, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей. В обновленном библиотечном пространстве есть просторные, светлые читальные залы с книгами в открытом доступе, тихие залы с компьютерами для работы, залами, где планируется проводить выставки, творческие встречи, конференции, концертные программы и даже спектакли. Есть здесь и специальные пространства с книгами, развивающими играми для детей и подростков. В библиотеке действует электронный сервис выдачи и сдачи книг.

КВ
Лента новостей