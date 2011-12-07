80 тонн книг уже переехали в новое здание Национальной библиотеки РТ

Директор библиотеки Мадина Тимерзянова в интервью «Казанским ведомостям» рассказала, что на новое место перевезено 80 тонн книг. И это только часть библиотечных фондов. Перевозить книги начали в минувшую субботу. Помогали строители, грузчики, сотрудники библиотеки, их друзья, знакомые.

Напомним, Национальная библиотека станет не просто библиотекой, а центром общения, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей. В обновленном библиотечном пространстве есть просторные, светлые читальные залы с книгами в открытом доступе, тихие залы с компьютерами для работы, залами, где планируется проводить выставки, творческие встречи, конференции, концертные программы и даже спектакли. Есть здесь и специальные пространства с книгами, развивающими играми для детей и подростков. В библиотеке действует электронный сервис выдачи и сдачи книг.