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Сегодня чествовали лауреатов государственной премии РТ им. Г. Тукая 2020 года

По традиции вручение Тукаевской премии проходит 30 августа, в День Республики и города. В этом году торжественная церемония состоялась у нового здания Национальной библиотеки РТ.

Лауреатами государственной премии им. Г. Тукая 2020 года стали писатели Лирон Хамидуллин за книги «Дәрдмәнд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте» и Денис Осокин за сборник «Огородные пугала с ноября по март», певец Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов, народных песен и творческий коллектив оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» («Сөембикә»):Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко и Гульнора Гатина. Высокие государственные награды вручил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин.

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