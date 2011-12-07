Сегодня чествовали лауреатов государственной премии РТ им. Г. Тукая 2020 года

Лауреатами государственной премии им. Г. Тукая 2020 года стали писатели Лирон Хамидуллин за книги «Дәрдмәнд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте» и Денис Осокин за сборник «Огородные пугала с ноября по март», певец Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов, народных песен и творческий коллектив оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» («Сөембикә»):Ренат Салаватов, Юрий Александров, Виктор Герасименко и Гульнора Гатина. Высокие государственные награды вручил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин.