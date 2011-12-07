Призер Олимпийских игр в Токио Красных будет обучать плаванию детей казанской гимназии №175

Казанский пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 Александр Красных будет преподавать плавание учащимся 175-й гимназии. Об этом журналистам сообщил глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«Шефство над этой школой взял наш серебряный призер [Олимпийских игр в Токио-2020] Красных. Будет заниматься и в том числе помогать заниматься с детьми. Это и методологическая работа с нашими тренерами, учителями физкультуры», — сказал Фатхутдинов.

Напомним, в 175-й школе завершился капитальный ремонт, благодаря которому в гимназии появился бассейн. Изменения общеобразовательного учрежедния сегодня оценил Рустам Минниханов.

Напомним, 11 мая на гимназию № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым, погибли девять человек — две преподавательницы и семь учеников. Еще 23 человека получили различные травмы и ранения — некоторые дети выпрыгивали из окон третьего этажа.