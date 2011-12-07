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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Президент отметил, что Татарстан является опорным регионом России.

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Республики. По его словам, сейчас Татарстан можно назвать опорным регионом в России, о чем свидетельствует курс на повышение качества жизни.

Также он отметил, что Татарстан отличается высоким кадровым потенциалом и межнациональной дружбой.

В своей речи он поднял вопрос сохранения духовных ценностей в Татарстане. В качестве примера он привел создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

В заключении он пожелал жителям республики счастья, здоровья и оптимизма.

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