Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Республики. По его словам, сейчас Татарстан можно назвать опорным регионом в России, о чем свидетельствует курс на повышение качества жизни.

Также он отметил, что Татарстан отличается высоким кадровым потенциалом и межнациональной дружбой.

В своей речи он поднял вопрос сохранения духовных ценностей в Татарстане. В качестве примера он привел создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

В заключении он пожелал жителям республики счастья, здоровья и оптимизма.