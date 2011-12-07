Шаймиев: Когда Наджми написал свой роман, в татарстанский обком позвонил Сталин

Доску хотели установить давно, но получилось только сейчас

Сегодня в Казани на доме по улице Большая Красная, 57б в, где в 1952–1956 годах жил писатель Кави Наджми вместе со своей семьей открыли мемориальную доску, посвященную ему и его супруге — первой татарской переводчице Сарвар Адгамовой. Эскиз бронзовой доски разрабатывали совместно с родственниками выдающихся личностей, а изготавливали ее в мастерской Зураба Церетели.

Появление подобного символа памяти обсуждалось еще давно, но воплотить все задумки в жизнь получилось только сегодня — в День города и республики, и что не менее символично, в Год родных языков. На церемонию собралось немало важных и влиятельных гостей, среди которых Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Сталину роман Наджми понравился

Во время своей речи Минтимер Шаймиев рассказал историю, которая, как он признался, волнует его до сих пор. Когда роман Кави Наджми «Весенние ветры» увидел весь мир в 1950-х годах, о книге сразу стали говорить и бурно обсуждать. Отзывы и слухи о произведении дошли даже до руководителя СССР Иосифа Сталина. После чего тот прочитал книгу.

Видимо, впечатленный романом, Сталин решил позвонить в татарстанский обком. Его секретарем здесь, в Казани, тогда был Хаджи Рахматуллин. «Во время звонка от Сталина на месте Рахматуллина никому не хотелось бы оказаться», — подчеркнул Шаймиев.

Взяв трубку первым делом Рахматуллин услышал вопрос Сталина: «У вас есть такой писатель Кави Наджми?», на что лаконично ответил «Есть».

«Как вы его оцениваете?», — опять спросил Сталин. Рахматуллин сказал: «Это наш писатель, народ любит его творчество, и он пишет хорошие произведения».

Сталин, немного помолчав, добавил: «Я тоже так считаю, спасибо вам за ваше мнение», и положил трубку. Кстати, позже за роман «Весенние ветры» Кави Наджми был удостоен Государственной премии СССР.

Похвала руководителя СССР не помогла избежать репрессий

Тем не менее, не стоит забывать, что писателю Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой не удалось избежать репрессий со стороны советского руководства. Так, будучи первым председателем правления Союза писателей ТАССР, в 1937 году Кави Наджми был снят с должности, а затем арестован по обвинению в «султангалиевщине». Писатель получил десять лет тюрьмы, но в конце в конце 1939 года дело было прекращено за недоказанностью обвинения.

Репрессии не обошли стороной и его жену Сарвар Адгамову. За год до освобождения мужа, в 1938-м, она была арестована по сфабрикованному делу. Женщину приговорили к десяти годам концлагерей в Сибири. Осенью 1940 года она была полностью оправдана и освобождена.

Подробнее об истории любви двух выдающихся личностей Татарстана, а также о том, как внучки Кави Наджми боролись за имя бабушки на мемориальной доске писателя, читайте в нашем материале.



