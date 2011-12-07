Шаймиев: Когда Наджми написал свой роман, в татарстанский обком позвонил Сталин

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Сегодня в Казани на доме по улице Большая Красная, 57б в, где в 1952–1956 годах жил писатель Кави Наджми вместе со своей семьей открыли мемориальную доску, посвященную ему и его супруге — первой татарской переводчице Сарвар Адгамовой. Эскиз бронзовой доски разрабатывали совместно с родственниками выдающихся личностей, а изготавливали ее в мастерской Зураба Церетели.
Появление подобного символа памяти обсуждалось еще давно, но воплотить все задумки в жизнь получилось только сегодня — в День города и республики, и что не менее символично, в Год родных языков. На церемонию собралось немало важных и влиятельных гостей, среди которых Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Во время своей речи Минтимер Шаймиев рассказал историю, которая, как он признался, волнует его до сих пор. Когда роман Кави Наджми «Весенние ветры» увидел весь мир в 1950-х годах, о книге сразу стали говорить и бурно обсуждать. Отзывы и слухи о произведении дошли даже до руководителя СССР Иосифа Сталина. После чего тот прочитал книгу.
Видимо, впечатленный романом, Сталин решил позвонить в татарстанский обком. Его секретарем здесь, в Казани, тогда был Хаджи Рахматуллин. «Во время звонка от Сталина на месте Рахматуллина никому не хотелось бы оказаться», — подчеркнул Шаймиев.
Взяв трубку первым делом Рахматуллин услышал вопрос Сталина: «У вас есть такой писатель Кави Наджми?», на что лаконично ответил «Есть».
«Как вы его оцениваете?», — опять спросил Сталин. Рахматуллин сказал: «Это наш писатель, народ любит его творчество, и он пишет хорошие произведения».
Сталин, немного помолчав, добавил: «Я тоже так считаю, спасибо вам за ваше мнение», и положил трубку. Кстати, позже за роман «Весенние ветры» Кави Наджми был удостоен Государственной премии СССР.
Тем не менее, не стоит забывать, что писателю Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой не удалось избежать репрессий со стороны советского руководства. Так, будучи первым председателем правления Союза писателей ТАССР, в 1937 году Кави Наджми был снят с должности, а затем арестован по обвинению в «султангалиевщине». Писатель получил десять лет тюрьмы, но в конце в конце 1939 года дело было прекращено за недоказанностью обвинения.
Репрессии не обошли стороной и его жену Сарвар Адгамову. За год до освобождения мужа, в 1938-м, она была арестована по сфабрикованному делу. Женщину приговорили к десяти годам концлагерей в Сибири. Осенью 1940 года она была полностью оправдана и освобождена.
Подробнее об истории любви двух выдающихся личностей Татарстана, а также о том, как внучки Кави Наджми боролись за имя бабушки на мемориальной доске писателя, читайте в нашем материале.