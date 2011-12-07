Татарстанский омбудсмен получит доступ к видеотрансляции с выборов

Федеральный омбудсмен и региональные уполномоченные по правам человека впервые получат доступ к видеотрансляции во время выборов.

Организацию доступа к ней обсудили уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмены в регионах. Участие в совещании приняла уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса Центра управления регионов Сария Сабурская.

Доступ к видеотрансляции уполномоченным оперативно реагировать на жалобы на нарушения и обеспечить прозрачность выборов. Видеонаблюдение работает в 96% ТИК и УИК. Трансляция будет вестись непрерывны в течение трех дней выборов, а информация будет храниться 1 год. Поэтому в случае спора к ней можно будет обратиться.



