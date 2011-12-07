Уникальные куклы и казанские пейзажи из войлока представили в Доме-музее Ленина

Сегодня в Доме-музее В. И. Ленина открылась персональная выставка работ Лияны Алимбек-Тагировой «Легенда живет в Казани». Выставка работает в рамках программы «Любимый город» и посвящена Дню Республики и Дню города.

В экспозиции представлены уникальные куклы, нетканые гобелены из войлока, традиционные украшения, изготовленные руками Лияны Халимовны, недавно отметившей свое 80-летие.

Сразу привлекают внимание яркие куклы — Су-Анасы (Водяная), Влюбленный Шурале и царица-миротворица НорСолтан. На нетканых гобеленах, сделанных в сложной технике с использованием войлока, можно увидеть теплые, лирические пейзажи с деревянными домами Старо-Татарской слободы Казани и района улицы Тельмана, где прошло детство Лияны Халимовны.

Надо сказать, что по специальности Лияна Алимбек-Тагирова — инженер-технолог. Творчеством серьезно занялась только после выхода на пенсию, когда появилось свободное время.