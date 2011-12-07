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В Казани открыли мемориальную доску Кави Наджми и Сарвар Адгамовой

В церемонии приняли участие Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.

В Казани на доме по улице Большая Красная, 57б, где в 1952–1956 годах жил писатель Кави Наджми вместе со своей семьей открыли мемориальную доску, посвященную ему и его супруге — первой татарской переводчице Сарвар Адгамовой. В церемонии приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Сегодня особый день — День республики, день нашей столицы. И в этот день мы открываем мемориальную доску таким нашим великим личностям — Кави Наджми и Сарвар Адгамовой, которые внесли огромный вклад в историю нашей нации, нашей республики», — сказал Минниханов.

Поздравил пришедших на церемонию и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. 

«Вам детям и внукам хочется сказать: ваша сила в родстве. У нас сегодня праздник, нашим народом мы всему миру показываем нашу силу, сплоченность. В республике делается много разных дел. И мы сохранили силу нашего народа, спасибо всем татарстанцам», — подчеркнул Шаймиев.

Мемориальная доска была выполнена творческой мастерской Зураба Церетели. Расходы по ее созданию и установке были покрыты из бюджета республики.

Подробнее о том, как внучки Кави Наджми и сарвар Адгамовой отстояли имя бабушки на мемориальной доске, читайте в нашем материале.

КВ
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