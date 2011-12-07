В Казани прошел международный турнир по брейк-дансу и граффити

В экстрим-парке УРАМ подвели итоги XIII международного турнира по брейк-дансу и граффити «COMBONATION X3». В финале определили 15 лучших танцоров в 9 номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.

«Какая здесь концентрация заряженных, вдохновленных людей. Уличная культура в Татарстане выходит на новый уровень. Три дня брейкинга, граффити, мастер-классов для ребят из разных регионов страны», — сказал Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Международный турнир по уличному искусству и брейкингу «COMBOnation» проходил с 27 по 29 августа. В программе турнира прошли мероприятия по брейкингу, граффити-батлы, танцевальные мастер-классы, встречи с артистами.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что экстрим-парк вышел в финал премии ArchDaily & Strelka Award 2021.