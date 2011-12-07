25 проектов Татарстана прошли в национальный финал Russian Event Awards

Из 27 татарстанских проектов, принявших участие в финале регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards 2018 Приволжского и Уральского федеральных округов, в финал общенационального конкурса вышли 25. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.В том числе первых мест удостоены такие мероприятия, как международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» (категория «Лучшее городское праздничное событие» среди городов с населением более 100 тыс. человек), фестиваль креативных самодельных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше («Лучшее молодежное туристическое событие») и «Чак-чай» в Болгаре («Лучшее событие в области гастрономического туризма»).Лучшим туристическим событием исторической направленности признан фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», а лучшим туристическим событием по популяризации сельского и агротуризма – праздник «Яблочный Спас» в Красновидово.Сразу по два проекта из Татарстана оказались лучшими в категориях «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу» и «Лучшее этнокультурное туристическое событие». В первом случае отмечены программа гостеприимства Национального музея РТ и The Kremlin Confederation of ART. Во втором – фестиваль «Кыш Батыр» в Болгаре и Казанский международный фестиваль мусульманского кино.Кроме того, в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» победил казанский гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера». Остальные проекты были удостоены вторых и третьих мест или отмечены специальными дипломами.Финал регионального конкурса Russian Event Awards 2018 проходил 26 и 27 сентября в Чебоксарах. Финал общенационального этапа состоится с 24 по 27 октября в Нижнем Новгороде.