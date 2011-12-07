Минздрав РТ с помощью информатизации решит проблему с очередями в поликлиниках

Минздрав Татарстана с помощью проекта информатизации решит проблему с очередями в поликлиниках. С таким предложением выступил эксперт ведомства, заместитель главного врача по организационно-методической работе городской клинической больницы № 7 Владимир Шерпутовский.«Прием врача состоит из определенного времени, отведенного на каждого пациента. Если он опоздает или не придет, врач потеряет время в ожидании, и талон сгорит. К сожалению, эту проблему еще предстоит решать. Нужно учесть еще и категорию больных, которые обслуживаются вне очереди: ветераны, беременные и т. д.», – подчеркнул эксперт.По словам Владимира Шерпутовского, до 25 процентов записавшихся на прием через электронную систему не приходят на прием к специалисту.Также для налаживания обратной связи Минздрав совместно с другими ведомствами вошел в систему «Народный контроль».«На следующий день после посещения врача пациент получает опросник – пять вопросов о качестве оказанных медицинских услуг. Если что-то не так, он может обратиться в надзорные органы, и его просьба будет рассмотрена в ближайшее время»,– отметил Шерпутовский.Еще одна проблема, с которой столкнулись эксперты, — это жалобы населения на невозможность записаться к узким специалистам.«Поступает много жалоб о том, что люди не могут записаться к неврологу через сайт. А это нормально. Пациент должен сначала обратиться к терапевту, который решит, к какому специалисту направить. Хождение по непрофильным специалистам убивают драгоценное время на лечение болезни», – отметил Владимир Шерпутовский.Отметим, в ежегодном послании Государственному Совету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил, что жители республики теперь будут принимать непосредственное участие в определении приоритетных задач министерств и ведомств республики. Пилотный проект стартовал 21 сентября.