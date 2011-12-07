Главврач РКОД: Провериться на рак можно в ходе диспансеризации

Очень важно проверять здоровье на наличие онкологических заболеваний. Это можно сделать в ходе диспансеризации, сообщил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.

Забота о своем здоровье — это прежде всего ответственность гражданина, считает Хидиятов.

Он также напомнил, что поликлиники и больницы республики уже возобновили работу в полном объеме.

Ранее директор Ассоциации онкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов сообщил, что в Татарстане каждый 33-й житель стоит на учете у онколога.