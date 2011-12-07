В Татарстане задержали троих подростков по подозрению в убийстве таксиста, сообщили в пресс-служба СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, 28 сентября в багажнике авто Vortex Tingo, припаркованном около ул. Машиностроителей в Зеленодольске, было обнаружено тело мужчины.

Погибший работал таксистом, о его пропаже 27 сентября заявили родственники.

На теле убитого обнаружены следы насилия — ссадины и гематомы.

В совершении преступления подозреваются строе подростков от 15 до 17 лет. Свою вину они признали частично. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемых.

По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается. Следователи устанавливают роль каждого из участников.