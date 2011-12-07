Из Волги извлекли тело водителя «Ауди», потонувшей после аварии с «Камазом»

В Верхнеуслонском районе Татарстана из Волги извлекли тело 60-летнего водителя «Ауди». Машина упала в реку после столкновения с «Камазом». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Из воды извлекли тело водителя автомобиля Audi Q5. Личность погибшего установлена. Это мужчина 1961 года рождения, он направлялся из Верхнего Услона в Казань», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина был в салоне один. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня на паромной переправе в Верхнеуслонском районе республики на дебаркадере паромной переправы «Услон-Аракчино» столкнулись «Камаз» и «Ауди». В результате аварии обе машины упали в воду. Спастись удалось только водителю большегруза.