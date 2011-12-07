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В Менделеевском районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работнику

Прокуратура района выявила задолженность строительной компании своему работнику за три месяца.

Прокуратура Менделеевского района провела проверку по обращению бывшего работника строительной компании «ПромМонтаж» о невыплате заработной платы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Правоохранительные органы установили, что руководство компании «ПромМонтаж» в течение трех месяцев не выплачивало своему работнику зарплату за апрель 2021 года. Их долг мужчине составил более 26 тыс. рублей.

По данному факту надзорные органы возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Ранее прокуратура Казани организовала проверку из-за брошенного цыганкой 2-х месячного младенца. Многодетная молодая мать, не справившись с воспитанием детей, оставила дочь одну в коляске на улице.

КВ
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