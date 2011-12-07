Комсомолу 100 лет: история созидания и побед

Кто был в рядах первых комсомольцев Татарии? Как развивалась комсомольская организация в республике? Какой неоценимый вклад комсомольцы внесли в победу в Великой Отечественной войне и на полях сражений, и в тылу? Как возводился КАМАЗ и как добровольцы работали на ударных комсомольских стройках? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в Государственном архиве Республики Татарстан. Здесь собран большой пласт документов, отражающих все этапы становления комсомола: фотографии, протоколы пленумов, заседаний президиума, бюро, секций губернского, районных, уездных комитетов комсомола, собраний комсомольских ячеек, путевки на целину, на ударные комсомольские стройки... Начальник отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Гузель Фаезова познакомила с некоторыми особо интересными документами.Например, на фото 1919 года, сделанном после первой комсомольской конференции, запечатлен первый состав губернского комсомольского союза молодежи. 25 октября 1919 года вышел первый номер газеты «Клич юного коммунара», которую издавал Казанский губком РКСМ. С 22 января 1920 года начала выходить газета и на татарском языке «Кызыл яшьлэр» («Красная молодежь»). Благодаря активной деятельности Казанского губкома РКСМ в городе открылись агитационно-инструкторские курсы, были созданы экономическо-правовая секция для защиты материальных интересов рабоче-крестьянской молодежи, школьное бюро по работе среди учащихся, эпидемический отдел для борьбы с тифом. Этот отдел организовал дезинфекционный отряд в составе 26 человек. 25 августа 1919 года при губкоме организовано мусульманское (татарское) бюро, 2 октября 1919 года - чувашское бюро. 1 сентября 1920 года состоялась областная комсомольская конференция, на которой Казанский губком в связи с образованием ТАССР передал свои полномочия Татарскому обкому РКСМ.Особая страница истории страны - Великая Отечественная война. В архиве хранятся документы военных лет: заявления юных татарстанцев с просьбой отправить добровольцами на фронт, фотографии, другие архивные материалы, рассказывающие о подвигах комсомольцев в тылу. Они работали на заводах, в полях, дежурили в госпиталях, ухаживая за ранеными, собирали средства на танковую колонну... В мирное время комсомольцы снова были на передовой: строили города, мощные промышленные предприятия, поднимали сельское хозяйство, осваивали целину. В архиве хранятся фотоальбомы многих стройотрядов, и здесь можно увидеть тех, чьими руками строились КАМАЗ, Набережные Челны, Нижнекамск... Сейчас эти материалы открыты. Они введены в научный оборот и активно исследуются историками, краеведами, студентами и всеми, кто интересуется историей Татарстана.