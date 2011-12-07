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Лучшие участники фестиваля «Наш Дом – Татарстан» выступят в Казани

Гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля пройдет 4 ноября в Театре оперы и балета имени М. Джалиля.
Гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш Дом – Татарстан-2018» состоится в Казани 4 ноября, в День народного единства, сообщают организаторы мероприятия.В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля выступят более 50 лучших коллективов и исполнителей республики, прошедших отборочные туры.Всего участниками семи зональных отборочных туров стали около 2 тыс. человек из всех муниципалитетов Татарстана – представителей более чем 20 народов, проживающих в регионе.Перед началом выступлений в фойе будет представлена выставка фоторабот победителей всероссийского конкурса «Национальные праздники народов России».Основная концертная программа будет продолжаться с 10.00 до 11.30. В 12.15 состоится церемония награждения лауреатов фестиваля «Наш Дом – Татарстан». 
КВ
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