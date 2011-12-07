Почти 12 тысяч татарстанцев изменили отношение к прививкам

О ходе прививочной кампании в республике на пресс-конференции рассказали заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов, главный эпидемиолог МЗ РТ Наталья Ивойлова и заместитель главного врача Республиканского противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.Следует отметить, что с отказниками ведется разъяснительная работа, в ряде случаев врачам удается переубедить их. Так, в этом году почти 12 тысяч человек изменили свое отношение к прививкам, согласившись пройти эту процедуру. Любовь Авдонина в своем выступлении подчеркнула, что прививка остается наиболее эффективной мерой предупреждения инфекционных заболеваний. Так, в Татарстане с 1995 года не было зарегистрировано ни единого случая заболевания полиомиелитом, с 2009-го - дифтерией, с 2011 года - краснухой.В то же время в октябре в Набережных Челнах было зарегистрировано четыре случая заболевания детей корью. В каждом из случаев дети не были привиты. Сергей Осипов отметил, что в связи с произошедшим проверяется все окружение заболевших, которое также могло быть инфицировано. Результатом этих событий станет тотальная вакцинация детей в автограде, причем ранее привитые пройдут эту процедуру повторно. Такая кампания обойдется бюджету в 15 миллионов рублей.Наталья Ивойлова отметила, что корь нередко привозят в Россию из-за рубежа.- Буквально пять лет назад мы говорили о победе в РФ над корью, регистрировались лишь единичные случаи и крайне редко, - отметила она. - Сейчас мы подобное заявлять не можем - не в последнюю очередь по причине отказов родителей прививать детей от кори.