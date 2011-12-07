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Почти 300 детей-сирот в Татарстане справят новоселье в 2018 году

Жилье на общую сумму около 150 млн рублей уже получили дети-сироты в 13 муниципальных районах республики.
В 2018 году в Татарстане обеспечили жильем 125 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Всего в этом году жильем обеспечат 297 детей-сирот, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. «Жилье на общую сумму почти в 150 млн рублей уже получили дети-сироты в Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Елабужском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском и Чистопольском районах», – отметили в министерстве.При этом средняя стоимость одной квартиры составила 1,2 млн рублей. В Казани в 2018 году жилье получили 18 детей-сирот.Всего с 2013-го по 2017 год в Татарстане жильем обеспечили 1521 ребенка-сироту на общую сумму 1,6 млрд рублей.
КВ
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