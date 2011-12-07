ГИБДД по РТ: В Татарстане за 9 месяцев 779 пешеходов попали в ДТП

В Татарстане за девять месяцев зарегистрировали 779 ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

64 пешехода погибли, 741 человек пострадал.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП на 183, погибших на 8 человек и пострадавших — на 187», — отметили в ведомстве.

Большая часть аварий с пешеходами произошли ночью: 282 подобных ДТП за год (47 — летальных исходов, 245 пострадавших).

«С 15 по 24 октября текущего года в Татарстане проведено профилактическое мероприятие „Пешеход“. В рамках акции сотрудники ГИБДД МВД по Республике Татарстан проводили работу по пресечению фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам и нарушений ПДД самими пешеходами», — сообщили в ведомстве.

За это время сотрудники ГИБДД пресекли более двух тысяч нарушений ПДД пешеходами: более 300 пешеходов не применяли светоотражающие элементы, более 200 пешеходов переходили на «красный».

В ГИБДД напомнили, что наличие светоотражающих элементов на одежде снижает риск наезда на пешехода на 65%. Пешеходам следует на пренебрегать правилами дорожного движения, переходить дорогу в строго отведенных местах и только на разрешающий сигнал светофора. Водители обязаны снижать скорость движения перед пешеходными переходами.