Почему казанские пенсионеры приходят за бесплатной едой?

В один из дней свидетелем этого благого дела оказался наш внештатный корреспондент.

В назначенный час, несмотря на дождь и холод, здесь собралась толпа пожилых людей. Выстроились в очередь. В ней я насчитала 27 человек в возрасте 60 — 70 лет. Выглядели в основном весьма прилично, как многие казанские пенсионеры. И лишь пятеро походили на бездомных. Стоящие в очереди оказались людьми словоохотливыми и согласились ответить на три моих вопроса: как узнали об акции? что привело сюда? ваше мнение о благотворителях?

Мнения из очереди

Фагима: Об акции узнала по сарафанному радио. Раньше в нашем районе были бесплатные столовые. Я ходила туда по талонам, которые выдавали в отделе соцзащиты Кировского района. Теперь хожу сюда. Здесь нет пьяниц, люди хорошие. Все из нашего, Кировского, района. Живут неподалеку от парка им. Петрова. Ведь чтобы приехать сюда, нужны деньги на проезд. Есть один — ездит из центра, другой с улицы Короленко. Я долгие годы работала швеей, пенсия маленькая. Ухаживаю за мужем, который страдает болезнью Альцгеймера. За неуплату у нас отключили газ. Денег не хватает. Поэтому прихожу сюда за обедами. И каждый день читаю молитвы, благодарю Аллаха за то, что дал мне на пути таких людей, как эти волонтеры, которые помогают нам жить.

Марина: Об акции узнала от соседей. Я работаю сиделкой. Работы много, тяжелая, но денег все равно не хватает. Беру еду себе и своим подопечным. Акция помогает нам выжить.

Павел (бездомный): Об акции узнал от друга. Я купил в кредит квартиру внуку, а сад отдал дочери. Так получилось, что теперь мне негде жить и нечего есть. Рад, что в Казани проходят такие акции. Но я ищу работу и надеюсь, в моей жизни все будет хорошо. Приятно, что среди нас есть такие люди, как волонтеры.

Салима: Об акции узнала в магазине. Пришли сюда с подругой Ольгой. Когда-то мы с ней работали на пороховом заводе, всего хватало. Но так сложилась жизнь, что оказались здесь. Мы не расстраиваемся. Здесь вкусно кормят, поэтому мы ходим сюда каждый день. Обеды раздают очень хорошие ребята. В очередь мы встаем по два раза, нас не выгоняют и дают еду еще раз.

Фарид: Об акции узнал, простите, в пивной. Теперь постоянно прихожу сюда за едой. Почему бы не поесть бесплатно? Пенсия у меня небольшая, а работать уже не могу.

Екатерина: Об акции узнала в автобусе. У меня отключили газ за неуплату. Пенсия-то всего 12 тысяч, хотя отработала 40 лет на заводе, из них 8 на вредном производстве. Лекарства и продукты дорогие. Вот и приходится ездить сюда каждый день. Акция нравится. Спасибо ребятам-волонтерам!

Хакима: Об акции узнала на улице. Живу я хорошо. У меня семья, дети, есть сад. Но у дочери трое детей, а мужа нет. Все дети школьники, денег на все не хватает. Поэтому встаю в очередь за едой для них по три раза. Волонтеры добрые, не отказывают. Посмотрите, что нам дали сегодня. Плов с мясом, большие куски хлеба. Спасибо всем добрым людям за акцию.

Мария: Об акции узнала в парке им. Петрова, где гуляла. Вижу, люди стоят. Спросила, что дают, сказали, еду. Ну и я стала ходить. У меня все нормально. Все как у людей. Только почему-то не хватает денег на еду. Конечно, стыдно стоять здесь. Но если есть добрые люди, которые нас бесплатно кормят, почему бы не поесть.

«Какое сегодня меню?»

Волонтеры начали выдавать еду, упакованную в большие контейнеры. Никто не спрашивал у пришедших документы. Раздатчик — молодой мужчина — волонтер внимательно следил за тем, чтобы пришедшие соблюдали дистанцию. Я хотела поговорить и с ним, но парень категорически отказался. Не захотел афишировать свою миссию, ответив мне по-татарски: «Все, что делается от души, не должно говориться громко».

— Какое меню сегодня? — произнесла Фагима, заглянув в контейнер. — О! Плов с мясом.

Выглядел обед довольно аппетитно. Люди быстро разбирали контейнеры, но не спешили расходиться. Лиц своих они не скрывали и фотографировать себя разрешали. Ведь они, как сказал один пенсионер, не бедные и не нищие. Всю жизнь работал кто на пороховом заводе, кто на льнокомбинате, валяльно-войлочном. У некоторых трудовой стаж больше 40 лет. Но так уж получилось, что оказались здесь, в очереди за бесплатной едой. «А так все хорошо, Аллага шокер (слава Богу!)», — говорят они, ведь их сегодня вкусно и бесплатно накормили.

Мысли постскриптум

Встреча с этими людьми произвела на меня двойственное впечатление. С одной стороны, представителям моего поколения, выросшим при социализме, не свойственно признаваться: «У меня нет денег на еду». Мы так воспитаны. Мне трудно понять, как можно дойти до такого состояния, что нечего есть.

С другой стороны, не только сам человек в этом виноват. Трудно найти работу, получить жилье, а если вдруг серьезная болезнь… А главное, низкие пенсии. Еще подумалось о потерянных нравственных ценностях. Наш великий татарский поэт Габдулла Тукай прожил тяжелую жизнь. Однако маленького Апуша (так звали его в семье) не бросали на произвол судьбы родные по крови люди. Одаренного сироту передавали из семьи в семью по линии отца или матери. Менталитет общества не позволял человеку остаться без крова и еды.

Как помочь тем людям из очереди? Думаю, нужно больше говорить нашим детям о ценностях семьи, о долге перед родителями. О том, что родной человек не должен остаться на улице и без средств к существованию ни при каких обстоятельствах! А еще, чтобы лозунги о достойной старости и достойной пенсии не просто оставались на бумаге, а работали!

Автор: Илюся ГАЗИЗОВА