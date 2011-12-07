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В Татарстане в трех хозяйствах установлен карантин из-за птичьего гриппа

Карантин ввели в крестьянско-фермерских хозяйствах Буинского, Муслюмовского и Дрожжановского районов.

В Татарстане в крестьянско-фермерских хозяйствах Буинского, Муслюмовского и Дрожжановского районов ввели карантин, сообщил Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

Так, птичий грипп был выявлен на территории КФХ «Хайруллов Мударрис Мунирович» в Буинском районе, а также в КВХ «Шакирянова Лиза Муфаздаловна» Муслюмовского района и КФХ «Тухватуллин Фанис Масхутович».

«До 7 октября республика была полностью благополучна по всем инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных. В хозяйстве было около тысячи голов гусей и 117 уток. Из-за своего халатного отношения хозяин лишился всего поголовья, дохода. Привез птицу подешевле без ветеринарно-сопроводительных документов, и через неделю начался падеж», — отметил спикер, рассказывая про ситуацию в Буинском районе.

Руководителям птицеводческих предприятий рекомендовали не пренебрегать ветеринарно-санитарными правилами, чтобы не терять доход и развиваться в благополучных эпизоотических условиях.

КВ
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