В Татарстане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав РТ.

«Два случая — завозные, остальные — контактные. 13 человек — госпитализированы, 33 — лечатся на дому», — уточнили в ведомстве.

Троим заболевшим — нет 18 лет, еще троим — от 18 до 30 лет, 25 заболевшим — от 30 до 50 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, девяти — от 60 до 70 лет.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Казани — 28, по три случая — в Набережных Челнах, Альметьевском и Зеленодольском районах, по два случая — в Нурлатском и Сабинском районах, по одному случаю — в Менделеевском, Лениногорском, Буинском, Высокогорском и Пестречинском районах.

Всего, по данным на 30 октября, в республике COVID-19 диагностирован у 8 374 человек, 7 439 из них — вылечились (+95 за сутки).