В «Татмедиа» открылась фотовыставка «Первая волна. Надежды, страхи, чувства»

В церемонии открытии выставки приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В то время, когда все находились самоизоляции, фотографы запечатлевали на своих кадрах работу врачей, волонтеров, непривычно безлюдные улицы городов. И оказалось, что эти фотографии стали настоящим историческим документом о том, как мы жили и работали во время карантина.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что планируется сделать эту выставку передвижной, чтобы ее увидели жители разных городов и районов Татарстана.

Подробности — в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».