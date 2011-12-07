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В «Татмедиа» открылась фотовыставка «Первая волна. Надежды, страхи, чувства»

В экспозиции представлены 28 работ фотокорреспондентов ИА «Татар-информ» Рамиля Гали, Михаила Захарова, Владимира Васильева, Салавата Камалетдинова.

В церемонии открытии выставки приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В то время, когда все находились самоизоляции, фотографы запечатлевали на своих кадрах работу врачей, волонтеров, непривычно безлюдные улицы городов. И оказалось, что эти фотографии стали настоящим историческим документом о том, как мы жили и работали во время карантина. 

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что планируется сделать эту выставку передвижной, чтобы ее увидели жители разных городов и районов Татарстана. 

Подробности — в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».

КВ
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