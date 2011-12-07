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Челнинский дальнобойщик пропал по дороге в Москву

Мужчина отправился в командировку 24 ноября.
53-летний водитель-дальнобойщик, проживающий в Н. Челнах, пропал по дороге в Московскую область, пишут «Челнинские известия». Мужчина выехал из автограда с грузом 24 ноября, после чего перестал выходить на связь. Руководство транспортной компании обратилось в полицию с заявлением о пропаже человека.
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