Из Канаша и Свияжска до казанского аэропорта можно добраться без пересадок

Запущены беспересадочные поезда по маршрутам Канаш – Казань – Аэропорт и Свияжск – Казань – Аэропорт, пишет kzn.ru. Электричка из казанского аэропорта в Канаш будет отправляться в 13:45 с прибытием на конечную станцию в 17:29. Из Канаша поезд №6358/6710 отправляется в 15:03 с прибытием в аэропорт в 18:33. Поезд из Свияжска в аэропорт будет уходить в 18:01 с прибытием в 19:51. В обратном направлении электричка уйдет в 20:15 и прибудет в Свияжск в 22:17.