120 семей из Нижнекамска получили ключи от нового жилого дома

Сегодня в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» состоялось заселение 120-квартирного жилого дома в Нижнекамске.

Известно, что 10-этажный дом возведен за счет инвестиций Госжилфонда. Общая площадь квартир, сдающихся в чистовой отделке, составляет около 6500 кв. м. Из них 40 – однокомнатные, 60 – двухкомнатные и 20 – трехкомнатные квартиры. Они уже оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

В доме будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, нефтяники, молодые семьи и дети-сироты.