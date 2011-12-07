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120 семей из Нижнекамска получили ключи от нового жилого дома

Строительство его было реализовано за счет инвестиций Госжилфонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сегодня в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» состоялось заселение 120-квартирного жилого дома в Нижнекамске.

Известно, что 10-этажный дом возведен за счет инвестиций Госжилфонда. Общая площадь квартир, сдающихся в чистовой отделке, составляет около 6500 кв. м. Из них 40 – однокомнатные, 60 – двухкомнатные и 20 – трехкомнатные квартиры. Они уже оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

В доме будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, нефтяники, молодые семьи и дети-сироты. 

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