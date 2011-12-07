Госстройнадзор РТ составил почти 1 200 протоколов за нарушения на объектах строительства

Госстройнадзор РТ в рамках проверки объектов строительства за нарушения в этом году составил почти 1 200 протоколов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Известно, что всего на соответствие проектной документации инспекторы провели 2 903 проверки. На данный момент под надзором ведомства находится 1127 объектов.

По словам руководителя Инспекции Госстройнадзора РТ Василия Кудряшова, чаще всего нарушения связаны с заменой применяемых строительных материалов, которые не были заявлены в утвержденную проектную документацию. Так, в отношении застройщиков в соответствии с КоАП за нарушения градостроительного законодательства вынесено 1150 предписаний, а также составлено 1187 протоколов об административных правонарушениях.

А о соответствии надзорный орган выдал лишь 294 заключения, 95 из них – многоквартирные жилые дома.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что 120 семей из Нижнекамска получили ключи от нового жилого дома. Строительство его было реализовано за счет инвестиций Госжилфонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».