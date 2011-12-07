Казань станет центром «Битвы за Москву»

В декабре 1941 года немецкие войска прорывались в Москву. Именно 5-6 декабря началось знаменитое контрнаступление Советской армии от Калинина до Ельца и в городе Лобня. Сражениям в Лобне будет посвящена военно-историческая реконструкция.

Участниками реконструкции станут более 70 человек - членов военно-исторических клубов Татарстана, Марий Эл, Ульяновской и Кировской областей. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Кроме того, в этот день посетители музея смогут принять участие в тест-игре «Советские солдаты», интерактивном занятии «Мундир, каска, автомат, наших солдат и врагов».