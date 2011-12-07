Музей-заповедник «Казанский Кремль» примет участие в Декаде инвалидов

По информации пресс-службы Музея-заповедника, мероприятия, приуроченные к Декаде инвалидов, пройдут в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».

В программу мероприятий входят адаптированные под людей с особенными потребностями тематические и обзорные экскурсии, мастер-классы. Например, 1 декабря в холле Музея естественной истории РТ состоится открытие выставки картин глухих художников. А 3 декабря в 13:00 и в 15:00 запланированы экскурсии для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к Кремлю». Люди, у которых проблемы со зрением, смогут не только совершить экскурсию по территории кремля, но «увидеть» Казанский кремль руками. Такую возможность дадут тактильные модели архитектурных памятников кремля, предоставленные Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих.

Для глухих и слабослышащих подготовлены экскурсии с использованием видеогида на русском жестовом языке (РЖЯ) и субтитров.