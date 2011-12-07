Президент РТ поздравил участников фестиваля «Наше время – Безнең заман»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников гала-концерта VIII ежегодного открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман», который прошел в КРК «Пирамида». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Большая работа проведена организацией „Созвездие — Йолдызлык“. Очень важно, что мы нашли такую форму, благодаря которой вовлекаем в творческий процесс нашу рабочую молодежь. Огромная поддержка оказывается со стороны руководителей предприятий, муниципалитетов, профсоюзов. Мы видим, насколько этот проект востребован в Татарстане. Я поздравляю всех с этим событием. Данный фестиваль и все его участники — большое достояние нашей республики», — сказал Рустам Минниханов, а затем вручил награды организаторам фестиваля.

В этом году в фестивале принимают участие 156 предприятий и организаций из 41 муниципального района республики. Всего участниками «Наше время — Безнең заман» стали более 950 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» проводится с 2013 года. Фестиваль призван формировать новое поколение кадров и популяризировать рабочие профессии, раскрывать творческий потенциал молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики.