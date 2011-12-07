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У Спасской башни Казанского Кремля появилась новогодняя арка

Казань готовится к встрече Нового, 2021 года. Улицы нашего города украшаются праздничной иллюминацией и новогодними арт-объектами.

Сегодня у Спасской башни Казанского кремля установили новогоднюю арку. По вечерам она будет светиться яркими огнями. На территории кремля тоже появится новогоднее убранство. Пандемия не должна помешать созданию у людей праздничного настроения.

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