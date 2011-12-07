Помощь волонтера обернулась угрозами со стороны цыган, которые выставляли «зарабатывать» инвалида на улицу

Взявшие инвалида в рабство в Казани начали угрожать волонтеру, которая его спасла. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что история началась с того, как казанский волонтер Юлия Хакимова обратила внимание на посты в социальных сетях. В них неравнодушные казанцы призывали помочь инвалиду-попрошайке, который разъезжал на дорогах возле ТЦ «Мега». После увиденного она выехала на место и увезла дядю Диму в реабилитационный центр.

Однако позже ее помощь обернулась для нее угрозами со стороны неких цыган, которые долгие годы выставляли «зарабатывать» инвалида на улицу. По словам Юлии, они отвозили колясочника в девять часов утра и забирали только в 10 часов вечера. Все полученные деньги злоумышленники забирали себе. Она добавила, что несколько раз мужчина уже пытался сбежать, но они его находили и избивали. «Человек был действительно напуган. Когда мы его забирали, он боялся, что его найдут, что его заберут обратно», — рассказала она.

Передав дядю Диму специалистам, волонтер заметила, как ней следят. Тогда женщина решила подойти к ним и спросить, что им нужно. В ответ они потребовали вернуть им инвалида, в противном случае те «положат» ее и всю ее семью. После женщина стала вызывать полицию, злоумышленники сели в машину и скрылись. Сейчас Юлия написала заявление в полицию.