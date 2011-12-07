Высшее образование: а оно вам надо?

«Мама заставила»Алина, 3-й курс «Бизнес-информатики» КФУ, договорная форма обучения (стоимость за год 150000 руб.):- Когда я поступала, то рассматривала два направления: экономика и бизнес-информатика. Бизнес-информатика привлекала больше, поскольку казалась более узкой и востребованной. Мы ожидали, что будет много экономики и дисциплин, связанных с бизнесом, но по факту у нас очень много программирования и матанализа. Некий сумбур вносит то, что преподаватели почти не контактируют между собой. Преподаватель по экономике говорит, что мы экономисты, по программированию - что программисты, по матанализу - математики. В итоге знаем всего понемногу, а в целом не знаем почти ничего.Из плюсов, во-первых, дисциплина. Самое продуктивное время - перед сессией. Во-вторых, мы изучаем обширный спектр специальностей. Это хорошо, можно попробовать многое и понять, что тебе нравится, а что нет, чтобы впоследствии развиваться в выбранном направлении. В вузе стало ясно, что я точно не математик. А вот бизнес-аналитика мне нравится, и рассматриваю ее как вариант дальнейшего развития.Большой минус конкретно в моей специальности - много уважаемых преподавателей в районе 70 лет с хорошим багажом знаний, но они читают одни и те же лекции 40 лет подряд! У однокурсницы отец учился на том же направлении, и у него был тот же преподаватель. Оказалось, с тех пор его лекции почти не изменились. Считаю, что это неприемлемо для такой быстро развивающейся специальности, связанной с информатикой, где 40 лет - невероятный разрыв. Еще один минус - большинство студентов не понимают, зачем они поступили. Это становится ясно уже на первом курсе, когда видишь, что пришли люди, которых «мама заставила» («в армию не хочу», «бизнес-информатика» прикольно звучит»). Очень многие сразу понимают, что не будут работать по специальности.Из пожеланий: хотела бы гораздо больше практики и узконаправленных дисциплин. Необязательно убирать непрофильные предметы, но можно сделать систему кредитов, как в Европе, чтобы было несколько обязательных предметов, а остальные студент выбирал самостоятельно из перечня дисциплин.СОВЕТ АБИТУРИЕНТУ. Многое зависит от финансовых возможностей семьи. Если она не может позволить себе кормить студента в ближайшие четыре года, я бы сказала, что «вышка» ему не нужна. Если же у родителей есть такая возможность, а у него - желание продолжать обучение, то поступать стоит, но не руководствоваться принципом «на кого бы мне пойти, чтобы больше зарабатывать». А выбрать направление, к которому есть внутренняя предрасположенность и большое желание.Интересен только первый курсАйгуль, 3-й курс «Графического дизайна» КГАСУ, бюджетная форма обучения:- Я мечтала поступить в КГАСУ, чтобы стать дизайнером интерьера, но в итоге стала графическим дизайнером. Мы экспериментальное направление, наш курс - первый, до этого был только «интерьер», сейчас его закрывают. У нас были проекты с логотипом и фирменным стилем, мы делали плакаты, эмблемы, но ни один проект до конца не довели. Честно говоря, теперь я не знаю, кем выйду из этого университета и что мне делать дальше по жизни. Иногда встречаются по-настоящему хорошие преподаватели. На одном из курсов был «технический рисунок», где мы занимались каллиграфией. Преподаватель радовалась любой нашей работе, направляла нас, объясняла так, чтобы все понимали. С ней было приятно работать. Плюс вуза в том, что тебе могут пояснить, проконсультировать, помочь исправить ошибки. Первый курс был интереснее - там действительно было творчество. Сейчас же все направлено на потребности клиента и бизнес. Многие преподаватели требуют, чтобы мы мыслили, как потребители.Учиться здесь довольно сложно. Проекты делаются в очень короткий срок, во время сессии спишь буквально пару часов. Мне кажется, это неверный подход. В семестр лучше сделать один нормальный проект, чем два впопыхах, при этом ничего не успевая... Еще хотелось бы, чтобы от абитуриентов не требовали таких больших знаний на начальном этапе. Люди ведь идут учиться. Это не значит, что нужно приходить с нулем знаний, но в первом семестре обязательно должно быть изучение основ.Есть много людей, которые закончили курсы и успешно работают даже без высшего образования. Много хороших книг, мастерских - способов овладеть профессией немало, были бы деньги. Но почему-то все идут в вузы.СОВЕТ АБИТУРИЕНТУ. Инженерам и архитекторам вуз нужен точно, а вот дизайнерам стоит подумать. Вуз дает отправную точку, то, к чему можно стремиться. Это неплохо. Перед поступлением желательно узнать о вузе как можно больше: почитать отзывы, поспрашивать студентов.Зачем технарям культорология?Даниил, 3-й курс «Вертолетостроения» КГТУ им. Туполева, бюджетная форма обучения:- Ожидал, что в вузе все умные и сознательные и я там окажусь единственным персонажем, который еще ничего не знает. Оказалось, нас таких большинство. ЕГЭ ни к чему не готовит, это просто умение подстроиться под формат. В таком формате экзамена есть свои преимущества - поступить можно куда угодно, если хватает баллов.Плюсы высшего образования - оно развивает тебя как личность, дает более глубокое представление о действительности, чем давали учителя в школе. На первых двух курсах у нас были предметы, не относящиеся к технической специальности: культурология, политология, философия. Многими они воспринимались в штыки: мол, зачем нам, технарям, эта гуманитарная ерунда? Я же ходил с удовольствием, даже поучаствовал в конференции по философии. Другой плюс - внеучебная деятельность. В институте много всяких активностей. В школе я упустил почти все возможности творчески проявить себя, а в вузе с лихвой наверстал упущенное.Очень странно построен процесс обучения: в расписании зачастую первой стоит практика, а потом лекция. В итоге преподавателю приходится сначала на пальцах объяснять, что мы сейчас будем делать, а потом на лекции давать полный материал. Вследствие этого на первой паре студенты вообще не ориентируются в теме, и пара проходит впустую.Курсы и онлайн-школы, которых сейчас довольно много, в основном не котируются, работодатели хотят видеть серьезную «корочку». Они дают довольно поверхностные знания: конструкцию вертолетов по онлайн-курсам не изучишь. Курсы помогают, например, в освоении каких-то пакетов программ, типа фотошопа, а как база для реальных знаний они неприменимы. Я бы постарался составлять расписание так, чтобы сначала шла теория, а потом для закрепления практика. Ну и очень пожилым преподавателям лучше уйти на пенсию. Бесспорно, это умные люди и профессионалы, но возраст берет свое, а из-за этого страдают будущие специалисты.СОВЕТ АБИТУРИЕНТУ. Поступать в вуз однозначно стоит, отчислиться всегда успеешь.Смена приоритетовЕкатерина Дмитриева, кандидат наук, доцент технического вуза (стаж преподавания в вузе 25 лет):- За последние пять лет в высшем образовании произошли большие изменения. С одной стороны, они должны были пойти ему на пользу, но с другой - увы, содержательная составляющая оставляет желать лучшего. Сейчас вузы располагают хорошей материально-технической базой, открываются новые направления, налаживаются партнерские отношения с зарубежными вузами, много всевозможных грантов и так далее. Но преподаватели по-прежнему перегружены документацией и отчетами. От этого страдает качество учебной и научно-исследовательской работы. Нужно разгрузить преподавателей, оставив в приоритете их преподавательскую деятельность.Студенты, к сожалению, проявляют все меньшую заинтересованность в приобретении знаний. Большинство не скрывают, что поступили не потому, что хотят работать в выбранном направлении, а потому что на это направление хватило баллов ЕГЭ. Они намерены получить не столько высшее образование, сколько диплом о высшем образовании. Это принципиальная разница. Идет смена приоритетов - от получения знаний к получению зачета, экзамена, диплома. Сегодня создан культ высшего образования. Все хотят иметь диплом, но не все - учиться. Отсюда отсутствие на местах профессионалов и присутствие дилетантов с дипломом. Но получение диплома в наши дни уже не является абсолютной необходимостью! Большее значение имеет то, что ты действительно умеешь, то есть реально сформированные компетенции. Высшее образование должно перестать быть массовым! Оно для тех, кто действительно на него мотивирован. Но это вопрос государственного масштаба.СОВЕТ АБИТУРИЕНТУ. Сесть и самостоятельно ответить на вопросы: «Мне это надо?», «Готов ли я работать по специальности?», «Может быть, я больше практик, чем теоретик, и рабочая специальность мне более интересна?» Да и вообще: «Хочу ли я учиться?»