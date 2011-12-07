Родительский комитет сельской школы Мамадышского района принял решение о едином меню

Школьный родительский комитет сельского учреждения Мамадышского района принял решение о едином меню для всех учащихся. Сейчас ученики питаются одинаково, пишет газета «Нократ».

Ныне начальные классы, согласно сентябрьскому постановлению Президента России Владимира Путина от 2020 года, питаются в школах бесплатно по отдельному меню. Для этого на однодневный рацион из бюджета РФ выделяется 51 рубль 85 копеек.

Старшеклассники же питаются платно. Отмечается, что частично сдают деньги родители, отчасти сумма складывается из регионального и муниципального бюджетов, но она все равно меньше той, что дает федеральный бюджет начальным классам. Поэтому порции у старших классов меньше.

Так, директор школы села Нижняя Ошма Ильшат Шайдуллин рассказал, что бюджет разложили на федеральные, районные и школьные средства и посчитали, сколько нужно будет доплачивать родителям. После руководитель отдела образования района Ильдус Габдрахманов поддержал идею, обеспечив школу помощником повара. Сейчас на 86 детей готовят два человека.