Перед россиянами отчитались по итогам проведённой работы по нацпроектам

АНО «Национальные приоритеты» опубликовало четыре видео о результатах российских национальных проектов «Образование», «Наука и университеты», «Демография» и «Экспорт».

В роликах показали, что действительно стоит за национальными проектами, а также привели примеры объектов и инфраструктур, созданных благодаря проектам.

Так, в роликах можно увидеть астрофизическую обсерваторию РАН в Карачаево-Черкесии, современную школу в селе Ямное Воронежской области, студию «Петербург», где создают анимационные фильмы «Смешарики» и др.

«Мы стараемся отходить от использования художественного вымысла и минимизировать участие в рекламе нанятых актеров» — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Цель кампании состоит в том, чтобы показать, как национальные проекты отражаются на жизни каждого россиянина, и что воспользоваться результатами проведённых работы можно уже сейчас.

Все национальные проекты в России реализуются на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина с 2019 года.

Ссылки на видеоролики:

«Образование» «Возможность стать тем, кем хочешь»;

«Наука и университеты» «Когда наука важна здесь и сейчас»;

«Демография» «Для рождения нового поколения здоровых россиян»;

«Экспорт» «Мультфильм „Смешарики“».