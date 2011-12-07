Перед россиянами отчитались по итогам проведённой работы по нацпроектам

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АНО «Национальные приоритеты» опубликовало четыре видео о результатах российских национальных проектов «Образование», «Наука и университеты», «Демография» и «Экспорт».
В роликах показали, что действительно стоит за национальными проектами, а также привели примеры объектов и инфраструктур, созданных благодаря проектам.
Так, в роликах можно увидеть астрофизическую обсерваторию РАН в Карачаево-Черкесии, современную школу в селе Ямное Воронежской области, студию «Петербург», где создают анимационные фильмы «Смешарики» и др.
«Мы стараемся отходить от использования художественного вымысла и минимизировать участие в рекламе нанятых актеров» — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Цель кампании состоит в том, чтобы показать, как национальные проекты отражаются на жизни каждого россиянина, и что воспользоваться результатами проведённых работы можно уже сейчас.
Все национальные проекты в России реализуются на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина с 2019 года.
Ссылки на видеоролики:
«Образование» «Возможность стать тем, кем хочешь»;
«Наука и университеты» «Когда наука важна здесь и сейчас»;
«Демография» «Для рождения нового поколения здоровых россиян»;
«Экспорт» «Мультфильм „Смешарики“».