С 31 мая для российских выпускников начался основной этап сдачи ЕГЭ

С 31 мая для российских выпускников, планирующих поступить в ВУЗ, начался этап сдачи ЕГЭ. Он пройдёт с 31 мая до 24 июня. Сегодня, в первый день экзаменов выпускники сдают химию, литературу и географию.

Резервные даты для сдачи — 28 июня, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок — 12, 13, 14 и 17 июля. Все экзамены начинаются в 10:00.

В Минпросвещения РФ отмечают, что экзамены будут проходить с учётом всех профилактических мер безопасности. Организаторам и участникам ЕГЭ необходимо иметь маски и перчатки, и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Уборка помещений будет производиться с применением дезинфицирующих средств.

Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте.

Результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Выпускникам, не ставящих в приоритет поступление в университет, достаточно сдать экзамен по математике и русскому языку.