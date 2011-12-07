С 31 мая для российских выпускников начался основной этап сдачи ЕГЭ

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С 31 мая для российских выпускников, планирующих поступить в ВУЗ, начался этап сдачи ЕГЭ. Он пройдёт с 31 мая до 24 июня. Сегодня, в первый день экзаменов выпускники сдают химию, литературу и географию.
Резервные даты для сдачи — 28 июня, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок — 12, 13, 14 и 17 июля. Все экзамены начинаются в 10:00.
В Минпросвещения РФ отмечают, что экзамены будут проходить с учётом всех профилактических мер безопасности. Организаторам и участникам ЕГЭ необходимо иметь маски и перчатки, и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Уборка помещений будет производиться с применением дезинфицирующих средств.
Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте.
Результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.
Выпускникам, не ставящих в приоритет поступление в университет, достаточно сдать экзамен по математике и русскому языку.