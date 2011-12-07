В День защиты детей в Казани пройдёт более 100 мероприятий. На городских площадках пройдут концерты, выставки, конкурсы рисунков, спортивные соревнования и флэшмобы. Об этом на деловом понедельнике в столичной мэрии рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

«В Парке Победы 1 июня пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также 2 июня детский праздник с мастер-классами, представлениями и конкурсами пройдёт в комплексе мечети «Ярдэм», — сказала Сагитова.

Она добавила, что 1 июня казанцы и гости города смогут посетить более 100 мероприятий, устроенных музыкальными школами, дворцами культуры, городскими библиотеками и другими организациями.

«В 10:00 в Казанском кремле стартует детский фестиваль „Мы любим Кремль“ и праздник „Волшебники лучезарного города“. Территория Кремля превратится в творческую площадку, фотовыставку и концертную зону. Там же пройдЁт конкурс рисунков на асфальте и концерт, организованный Управлением образования города», — сообщила Гузель Сагитова.